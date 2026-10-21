"Проголосуй за дитину": як шахраї зламують Telegram та як захиститися

Шахраї зламують Telegram через повідомлення з проханням проголосувати за дитину в конкурсі. Захистити акаунт від зламу допоможуть кілька простих кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Користувачам можуть надходити повідомлення на кшталт "Проголосуй за мою донечку під номером 5 у конкурсі!". За таким проханням може ховатися шахрайська схема: перехід за посиланням може призвести до втрати доступу до акаунту.
Зловмисники можуть використати його для викрадення персональних даних, виманювання грошей та інших протиправних дій.
У ЦПД наголошують, що жоден месенджер не гарантує абсолютного захисту від шахрайства та зламу. Водночас правильні налаштування безпеки допомагають знизити ризики.
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У налаштуваннях Telegram відкрийте "Приватність і безпека" та виберіть "Двоетапна перевірка". Установіть додатковий пароль для входу й додайте електронну пошту для відновлення доступу.
Перевірте, хто може бачити ваш номер телефону, фото профілю та час останньої активності. Це можна налаштувати в розділі "Приватність і безпека".
Перевірте, хто може додавати вас до груп і каналів. За потреби звузьте коло таких користувачів і налаштуйте винятки.
У розділі "Пристрої" перегляньте список пристроїв, на яких відкрито ваш акаунт. Завершіть невідомі сеанси, а також ті, якими більше не користуєтеся.
У розділі "Приватність і безпека" налаштуйте код блокування Telegram та автоматичне блокування застосунку. Це допоможе захистити листування, якщо хтось отримає доступ до вашого телефона.
Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від пристрою та версії застосунку.
У ЦПД радять періодично перевіряти налаштування приватності та список підключених пристроїв. Також варто обережно ставитися до повідомлень із проханнями проголосувати в конкурсі або перейти за посиланням, навіть якщо вони надійшли від знайомих.
Раніше РБК-Україна розповідало, як шахраї видають себе за поліцейських, лякають затриманням родичів або кримінальною відповідальністю та вимагають гроші за "вирішення питання". Кіберполіція радить одразу класти слухавку, самостійно зв’язуватися з родичами й не передавати незнайомцям гроші, банківські дані та коди з SMS.
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