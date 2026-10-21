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"Проголосуй за ребенка": как мошенники взламывают Telegram и как защититься

11:59 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники взламывают Telegram через сообщения с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе. Защитить аккаунт от взлома помогут несколько простых шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как работает схема со взломом Telegram

Пользователям могут поступать сообщения типа "Проголосуй за мою дочь под номером 5 в конкурсе!". За такой просьбой может скрываться мошенническая схема: переход по ссылке может привести к потере доступа к аккаунту.

Злоумышленники могут использовать его для кражи персональных данных, выманивания денег и других противоправных действий.

В ЦПД отмечают, что ни один мессенджер не гарантирует абсолютной защиты от мошенничества и излома. В то же время правильные настройки безопасности помогают снизить риски.

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Как защитить Telegram: пять шагов

1. Включите двухэтапную аутентификацию

В настройках Telegram откройте "Конфиденциальность и безопасность" и выберите "Двухэтапная проверка". Установите дополнительный пароль для входа и добавьте электронную почту для восстановления доступа.

2. Ограничьте доступ к личным данным

Проверьте, кто может видеть ваш номер телефона, фото профиля и время последней активности. Это можно настроить в разделе "Конфиденциальность и безопасность".

3. Ограничьте приглашения в группы и каналы

Проверьте, кто может добавить вас в группы и каналы. При необходимости сузьте круг пользователей и настройте исключения.

4. Проверьте активные сеансы

В разделе "Устройства" просмотрите список устройств, на которых открыт аккаунт. Завершите неизвестные сеансы и те, которыми больше не пользуетесь.

5. Включите код блокировки

В разделе "Конфиденциальность и безопасность" настройте код блокировки Telegram и автоматическую блокировку приложения. Это поможет защитить переписку, если кто-то получит доступ к телефону.

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от устройства и версии приложения.

В ЦПД советуют периодически проверять настройки приватности и список подключенных устройств. Также следует осторожно относиться к сообщениям с просьбами проголосовать в конкурсе или перейти по ссылке, даже если они поступили от знакомых.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как мошенники выдают себя за полицейских, пугают задержанием родственников или уголовной ответственностью и требуют деньги за "решение вопроса". Киберполиция советует сразу класть трубку, самостоятельно связываться с родственниками и не передавать незнакомцам деньги, банковские данные и коды SMS.

Также мы писали, как в Украине продают поддельные духи известных брендов под видом распродажи остатков из-за обстрелов и ликвидации складов. Правоохранители разоблачают подпольные производства, а эксперты советуют проверять продавцов, происхождение товара, наличие чеков и условия возврата, чтобы не заплатить за фальсификат.

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