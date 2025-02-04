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Прогнози енергоекспертів про відключення світла надумані і покликані сіяти паніку, - експерт

Фото: прогнози енергоекспертів про відключення світла надумані і покликані сіяти паніку (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Правоохороні органи мають перевірити різноманітних експертів, які періодично лякають українців тривалими відключеннями світла і безпідставно провокують паніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сазонова.

"Як таке можливо, що енергосистема працює стабільно, а окремі "експерти" поширюють страшилки про 36 годин без світла? Ще восени такі ж заяви лунали про 20-годинні відключення взимку, і що в результаті?", – зазначив Сазонов.
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На думку політолога, подібні прогнози спрямовані на нагнітання паніки серед населення або навіть мати комерційний інтерес, зокрема, для продажу генераторів і пристроїв накопичення енергії.

Він також зауважив, що поширення такої інформації в іноземних ЗМІ може грати на руку ворогу.

Сазонов висловив сподівання, що відповідні служби звернуть увагу на такі випадки, аби запобігти дестабілізації ситуації в країні.

"Вся країна останній місяць жила без відключень. І зараз майже всюди немає жодних перебоїв, хіба що в регіонах, куди вночі прилітає по трансформаторах і ТЕС. Але й там до вечора енергетики все відновлюють. І все одно знаходяться експерти, які з абсолютно серйозним виглядом вигадують страшилки про 36 годин без світла. Як таке можливо!?", - наголосив військовий.

Удари по енергетичних об'єктах

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують безпілотники та ракети для атак на енергетичні об'єкти в Україні. Унаслідок таких ударів у країні значно знизився рівень генерації електроенергії.

На тлі атак сьогодні, 4 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) та Черкаській (частково) областях застосували аварійні відключення світла.

При цьому в мережі з'являлася інформація про можливе повернення графіків відключень світла в лютому через похолодання. Ці чутки спростували в "Укренерго".

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ЕлектроенергіяВідключеня світла