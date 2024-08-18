Прогноз погоди в Україні: де чекати спеки до +36

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

У деяких областях вдень можливий невеликий дощ, а саме на заході України, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях. Синоптики також попереджають про короткочасні грози.

Вдень температура повітря буде в районі +29 +34 градусів. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека до +35 +36 градусів. У Карпатах вдень від +22 до +27.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +19 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у Києві, як і по всій країні, мінлива хмарність. У столиці вдень можливий короткочасний дощ, а в Київській області місцями гроза.

Температура повітря вдень буде від +31 до +33, а вночі від +16 до +18.