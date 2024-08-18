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Прогноз погоди в Україні: де чекати спеки до +36

Фото: українців попередили про спеку сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 18 серпня буде спекотною, у деяких областях очікується до +36 градусів. У низці регіонів можливий дрібний дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

У деяких областях вдень можливий невеликий дощ, а саме на заході України, а також у  Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях. Синоптики також попереджають про короткочасні грози.

Вдень температура повітря буде в районі +29 +34 градусів. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека до +35 +36 градусів. У Карпатах вдень від +22 до +27.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +19 градусів.

 

Погода у Києві

Сьогодні у Києві, як і по всій країні, мінлива хмарність. У столиці вдень можливий короткочасний дощ, а в Київській області місцями гроза.

Температура повітря вдень буде від +31 до +33, а вночі від +16 до +18.

Нагадаємо, синоптики попереджали про нову хвилю спеки в Україні. На тлі підвищення температур українців попереджали також про можливі відключення світла.

Енергетики не виключали можливе повернення обмежень, оскільки у спеку росте споживання, яке не покривається генерацією.

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