Прогноз погоди в Україні: де чекати спеки до +36

Погода в Україні 18 серпня буде спекотною, у деяких областях очікується до +36 градусів. У низці регіонів можливий дрібний дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.
У деяких областях вдень можливий невеликий дощ, а саме на заході України, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях. Синоптики також попереджають про короткочасні грози.
Вдень температура повітря буде в районі +29 +34 градусів. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека до +35 +36 градусів. У Карпатах вдень від +22 до +27.
Вночі стовпчики термометрів покажуть +14 +19 градусів.
Сьогодні у Києві, як і по всій країні, мінлива хмарність. У столиці вдень можливий короткочасний дощ, а в Київській області місцями гроза.
Температура повітря вдень буде від +31 до +33, а вночі від +16 до +18.
Нагадаємо, синоптики попереджали про нову хвилю спеки в Україні. На тлі підвищення температур українців попереджали також про можливі відключення світла.
Енергетики не виключали можливе повернення обмежень, оскільки у спеку росте споживання, яке не покривається генерацією.
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