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Прогноз погоды в Украине: где ждать жары до +36

Фото: украинцев предупредили о жаре сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 18 августа будет жаркой, в некоторых областях ожидается до +36 градусов. В ряде регионов возможен мелкий дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

В некоторых областях днем возможен небольшой дождь, а именно на западе Украины, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Синоптики также предупреждают о кратковременных грозах.

Днем температура воздуха будет в районе +29 +34 градусов. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара до +35 +36 градусов. В Карпатах днем от +22 до +27.

Ночью столбики термометров покажут +14 +19 градусов.

 

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве, как и по всей стране, переменная облачность. В столице днем возможен кратковременный дождь, а в Киевской области местами гроза.

Температура воздуха днем будет от +31 до +33, а ночью от +16 до +18.

Напомним, синоптики предупреждали о новой волне жары в Украине. На фоне повышения температуры украинцев предупреждали также о возможных отключениях света.

Энергетики не исключали возможное возвращение к ограничениям, поскольку в жару растет потребление, которое не покрывается генерацией.

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