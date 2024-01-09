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Прогноз хороший. В Пентагоні розкрили подробиці щодо госпіталізації Остіна

Фото: Ллой Остін, голова Пентагону (defense.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Міністра оборони Пентагону Ллойда Остіна госпіталізували ще 1 січня, коли він відчув сильний біль після планової медичної процедури. Наразі він й надалі перебуває у лікарні, втім повністю повернувся до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

Як розповів Райдер, Остін пройшов планову медичну процедуру ще 22 грудня 2023 року в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Перебуваючи в лікарні він передач деякі оперативні повноваження заступнику міністра оборони.

Вже 23 грудня міністра оборони виписали з лікарні після чого він продовжував працювати з дому протягом свят.  

"Увечері 1 січня він почав відчувати сильний біль і був доставлений каретою швидкої допомоги до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, де його помістили у відділення інтенсивної терапії. Він був при свідомості, але відчував досить сильний біль. Того ж вечора він пройшов обстеження та огляд лікарів", - розповів речник Пентагону. 

Затримка зі сповіщенням 

2 січня окремі повноваження Остіна були передані заступнику міністра оборони Кетлін Хікс. Апарат міністра, його заступник й Об'єднаний штаб були повідомлені про передачу повноважень через електронну пошту. 

За словами Райдера, затримка щодо інформування про стан здоров’я Остіна була пов'язана з тим, що керівник апарату міністра оборони був хворий на грип.

4 січня керівник апарату й заступник міністра готували публічне звернення до Конгресу, втім, того ж дня їм повідомили про те, що Остін планує відновити повний зв’язок і відповідні оперативні обов’язки 5 січня. 

Прогноз хороший 

Наразі Остін досі перебуває у лікарні. Як відзначив речник, міністр оборони продовжує відчувати дискомфорт, "але його прогноз хороший". 

Як писали ЗМІ, лідеру США Джо Байдену стало відомо про відсутність міністра оборони лише в четвер, 4 січня, вдень, оскільки нібито оборонне відомство тримало ситуацію в секреті. Через це експрезидент Штатів Дональд Трамп закликав звільнити Остіна, втім Білий дім не має відповідних планів

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