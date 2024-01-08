У Білому домі відповіли, чи планує Байден звільняти Остіна через приховування госпіталізації

У президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена немає планів звільняти голову Пентагону Ллойда Остіна після того, як той не повідомив про свою госпіталізацію.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"Немає жодних планів (щодо звільнення Ллойда Остіна - ред.), крім того, що міністр Остін залишиться на своїй посаді і продовжить керувати, що він і демонструє", - наголосив Кірбі.

За його словами, Байден поважає той факт, що Остін вирішив взяти на себе відповідальність за відсутність прозорості щодо його госпіталізації.

Що передувало

Нагадаємо, голову Пентагону Ллойда Остіна госпіталізували 1 січня. Він лежав у Національному військовому медичному центрі імені Уолтера Ріда через медичні ускладнення.

За інформацією ЗМІ, Остін чотири дні перебував у відділенні інтенсивної терапії через ускладнення після перенесеної операції.

Однак Байдену стало відомо про його відсутність лише в четвер, 4 січня, вдень, оскільки Міністерство оборони тримало ситуацію в секреті, що викликало занепокоєння щодо прозорості роботи уряду.

Після цього колишній президент Трамп закликав звільнити Остіна, заявивши, що його дії були "неналежною професійною поведінкою та невиконанням обов'язків".