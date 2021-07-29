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Проглотил килограмм кокаина. Наркокурьера приговорили к 7 годам за решеткой

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Борисполь, Четверг 29 июля 2021 21:22
Проглотил килограмм кокаина. Наркокурьера приговорили к 7 годам за решеткой Фото: суд огласил приговор наркокурьеру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бориспольский горрайонный суд огласил приговор иностранцу-наркокурьеру, который проглотил 91 капсулу с героином. Суд решил отправить наркокурьера на 7 лет в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Иностранца задержали в апреле этого года. Он в сговоре с неустановленными следствием лицами решил незаконно ввезти в Украину наркотики. Находясь в Бразилии он проглотил 91 капсулу с кокаином, после чего сразу вылетел в Киев.

"В аэропорту "Борисполь", во время прохождения таможенного контроля, иностранца пригласили для тщательного осмотра с применением компьютерной томографии брюшной полости, в ходе которого в желудке было обнаружено большое количество капсул", - рассказали в прокуратуре.

Задержанный иностранец согласился сотрудничать со следствием и пошел на заключение сделки. На основании сделки его приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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наркотики Суд Борисполь иностранец
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