Які документи перевіряють на блокпостах: юрист розкрила важливу деталь

Під час дії воєнного стану і мобілізації в Україні на блокпостах у водіїв можуть перевіряти документи. Часто потрібно мати з собою ще деякі документи, окрім паспорта – паперового або в "Дії".

Про те, які документи найчастіше перевіряють на блокпостах під час війни, в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

За яких умов раніше зупиняли на блокпостах

До 2021 року навіть окремої підстави для зупинки на блокпосту не було, зазначає Олена Воронкова.

Законом України "Про поліцію", зокрема, статтею 35 передбачено, що підставами для зупинки транспортного засобу є такі ситуації:

якщо водій порушив Правила дорожнього руху;

якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу;

якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;

якщо авто перебуває в розшуку;

якщо треба здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

якщо треба залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП;

якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту;

якщо є інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир авто самовільно залишили місце для утримання військовополонених.

"І жодним чином тоді не було передбачено зупинку транспортного засобу на блокпості", – зауважує співрозмовниця.

Яку документи перевіряють на блокпостах зараз

Постановою Кабміну "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану" передбачено додаткову підставу для зупинки на блокпосту.

Уповноважені особи мають право "зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в’їзду-виїзду", цитує Воронкова законодавство.

"Тому якщо вас зупиняють на блокпосту, ви маєте право просити у уповноваженої особи назвати причину зупинки транспортного засобу, якщо така особа причину не називає, то чисто теоретично будь-які інші вимоги ви можете не виконувати", – каже адвокат.

За її словами, на блокпосту мають право вимагати пред‘явити посвідчення водія, паспорт громадянина України та військово-обліковий документи.

"Також можуть перевірити страхування цивільної відповідальності водія, як власника транспортного засобу. Наразі ледве не найбільшим попитом ніж посвідчення водія користується військово-обліковий документ. Це пов‘язано з введенням воєнного стану та загальною підвищеною пильністю наших правоохоронних органів та активних процесів мобілізації", – звертає увагу Олена Воронкова.