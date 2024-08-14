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Профспілка США поскаржилась до Нацради на Трампа та Маска за погрози страйкарям

США, Середа 14 серпня 2024 08:55
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Профспілка США поскаржилась до Нацради на Трампа та Маска за погрози страйкарям Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск (колаж РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Об'єднана спілка автопрацівників (UAW) США поскаржилася до Нацради на кандидата в президенти Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UAW

Профспілка звинувачує обох у спробах погроз і залякуванні працівників. Йдеться про момент у нещодавньому інтерв'ю Трампа Маску в соцмережі X, де політик похвалив бізнесмена за здатність "оптимізовувати" штат попри протести.

"Я дивлюся на те, що ти робиш. Приходиш і кажеш "Ви всі йдете геть. Усі йдете геть", - сказав Трамп, на що Маск розсміявся.

У зв’язку з цим в UAW нагадали, що згідно з федеральним законодавством США, працівників не можна звільняти за участь у страйку, а погрози звільнити їх є незаконними.

"І Трамп, і Маск хочуть, щоб представники робітничого класу сіли й заткнулися, і вони відкрито сміються з цього . Це огидно, незаконно та цілком передбачувано з боку цих двох клоунів", - заявив президент UAW Шон Фейн.

Інтерв'ю Трампа з Маском

Нагадаємо, минулого тижня Трамп заявив, що дасть "велике інтерв'ю" відомому мільярдеру Ілону Маску.

У ньому кандидат у президенти США також розповів про свою минулу бесіду з російським диктатором Володимиром Путіним, та як радив відмовитися від планів вторгення в Україну.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск
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