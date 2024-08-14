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Профсоюз США пожаловался в Нацсовет на Трампа и Маска за угрозы забастовщикам

США, Среда 14 августа 2024 08:55
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Профсоюз США пожаловался в Нацсовет на Трампа и Маска за угрозы забастовщикам Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Объединенный союз автоработников (UAW) США пожаловался в Нацсовет на кандидата в президенты Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UAW.

Профсоюз обвиняет обоих в попытках угроз и запугивании работников. Речь идет о моменте в недавнем интервью Трампа Маску в соцсети X, где политик похвалил бизнесмена за способность "оптимизировать" штат, несмотря на протесты.

"Я смотрю на то, что ты делаешь. Приходишь и говоришь" Вы все уходите. Все уходите", - сказал Трамп, на что Маск рассмеялся.

В связи с этим в UAW напомнили, что согласно федеральному законодательству США, работников нельзя увольнять за участие в забастовке, а угрозы уволить их незаконны.

"И Трамп, и Маск хотят, чтобы представители рабочего класса сели и заткнулись, и они открыто смеются над этим. Это отвратительно, незаконно и вполне предсказуемо со стороны этих двух клоунов", - заявил президент UAW Шон Фейн.

Интервью Трампа с Маском

Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что даст "большое интервью" известному миллиардеру Илону Маску.

В нем кандидат в президенты США также рассказал о своей прошлой беседе с российским диктатором Владимиром Путиным и как советовал отказаться от планов вторжения в Украину.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Илон Маск
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