Профсоюз США пожаловался в Нацсовет на Трампа и Маска за угрозы забастовщикам

Объединенный союз автоработников (UAW) США пожаловался в Нацсовет на кандидата в президенты Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UAW.

Профсоюз обвиняет обоих в попытках угроз и запугивании работников. Речь идет о моменте в недавнем интервью Трампа Маску в соцсети X, где политик похвалил бизнесмена за способность "оптимизировать" штат, несмотря на протесты.

"Я смотрю на то, что ты делаешь. Приходишь и говоришь" Вы все уходите. Все уходите", - сказал Трамп, на что Маск рассмеялся.

В связи с этим в UAW напомнили, что согласно федеральному законодательству США, работников нельзя увольнять за участие в забастовке, а угрозы уволить их незаконны.

"И Трамп, и Маск хотят, чтобы представители рабочего класса сели и заткнулись, и они открыто смеются над этим. Это отвратительно, незаконно и вполне предсказуемо со стороны этих двух клоунов", - заявил президент UAW Шон Фейн.