Трамп дасть "велике інтерв'ю" Ілону Маску, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сам Макс ще не коментував інформацію про майбутнє інтерв'ю.

"У понеділок увечері я дам велике інтерв'ю з Ілоном Маском - подробиці пізніше", - написав він.

Як зазначає видання, Трамп у своїй соцмережі TruthSocial написав, що має намір зустрітися із засновником компанії Tesla у понеділок, 12 серпня.

Вибори у США

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Новообраний президент і віцепрезидент вступлять на посаду опівдні 20 січня 2025 року після інавгурації.

Зазначимо, що після виходу президента США Джо Байдена з передвиборчих перегонів, кандидатами на посаду президента є Дональд Трамп (від республіканців) і віцепрезидент США Камала Гарріс (від демократів).

Після відходу Байдена Трамп заявив, що згоден на дебати з Гарріс 4 вересня на телеканалі Fox News (який, як пишуть, є близьким до республіканця).

Однак у штабі Гарріс заявили, що не згодні на умови Трампа і чекатимуть на нього для проведення дебатів на каналі ABC News 10 вересня, як було погоджено раніше (коли в перегонах був Байден).

Відбудуться дебати чи ні, невідомо. Але як заявляють претенденти, кожен із них буде на тому майданчику, на якому наполягає. Тобто, можливий персональний виступ без проведення дебатів. При цьому в ABC не коментували, чи дадуть Гарріс таку можливість, якщо вона прийде на ефір одна, без Трампа.

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