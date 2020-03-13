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Профсоюзы защитили трудовые права только 2% украинцев

Новости » Экономика     13.03.2020 - 15:28
Профсоюзы защитили трудовые права только 2% украинцев
Фото: трудовая книжка (РБК-Украина)

С профсоюзами сталкиваются почти четверть работающих граждан, но помощь не получают

Только 2% украинцев заявили, что профсоюзы защитили их права в отношениях с работодателем за последние 5 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Info Sapiens.

Те, кто сталкивался с профсоюзами за последние 5 лет, а это 22% населения - преимущественно получали путевки, пайки, материальную помощь или участвовали в развлекательных мероприятиях.

В целом 32% украинцев считают, что профсоюзы защищают трудовые права, а 44% с этим не согласны.

Профсоюзы защитили трудовые права только 2% украинцев

Опрос был проведен компанией Info Sapiens 10-18 февраля 2020 года среди 1027 человек по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Отметим, по данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова в декабре 2018 года, членами профсоюзов являются 4,8% респондентов, общественных организаций - 3,8%, религиозных объединений - 2,0%, политических партий - 1,4%, научных, образовательных объединений - 1,2%, творческих союзов - 0,9%.

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