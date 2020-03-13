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Профспілки захистили трудові права лише 2% українців

Новини » Економіка     13.03.2020 - 15:28
Профспілки захистили трудові права лише 2% українців
Фото: трудова книжка (РБК-Україна)

З профспілками стикаються маже чверть працюючих громадян, але допомогу не отримують

Лише 2% українців заявили, що профспілки захистили їхні права у відносинах з роботодавцем за останні 5 років. Про це свідчать дані опитування Info Sapiens.

Ті, хто стикався із профспілками за останні 5 років, а це 22% населення - переважно отримували путівки, пайки, матеріальну допомогу або брали участь в розважальних заходах.

Загалом 32% українців вважають, що профспілки захищають трудові права, а 44% з цим не згодні.

Профспілки захистили трудові права лише 2% українців

Опитування було проведено компанією Info Sapiens 10-18 лютого 2020 року серед 1027 осіб по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частину зарплати одержувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).

Відзначимо, за даними опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова у грудні 2018 року, членами профспілок є 4,8% респондентів, громадських організацій - 3,8%, релігійних об'єднань - 2,0%, політичних партій - 1,4%, наукових, освітніх об'єднань - 1,2%, творчих спілок - 0,9%.

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