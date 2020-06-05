Нацполиция может начать расследование относительно митингов под УЗ

Фото: центральный офис "Укрзализныци" (РБК-Украина)

Нацполицию призывают начать досудебное расследование в уголовном производстве

Председатель профсоюза первичной профсоюзной организации филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" обратилась в Национальную полицию с соответствующим заявлением и фактами противоправных действий организаторов и участников систематических митингов под зданиями "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на заявление профсоюза, передает РБК-Украина.

В частности, в профсоюзе отмечают, что под "Укрзализныцей" и Мининфраструктуры ежедневно собираются проплаченные митинги, направленные против перевозчика, и призвали Нацполицию начать досудебное расследование в уголовном производстве.

Также, согласно заявлению, председатель профсоюзной организации допускает, что к организации этих акций может быть причастен – Василий Дутчак, и.о. председателя правления Чао "Киевский электровагоноремонтный завод" (Чао "КЭВРЗ").

Ранее, в СМИ сообщалось, что митинги под УЗ, в том числе, могут быть связаны с компаниями, которых не допустили к тендеру по закупке масел из-за неполноты представленных документов.

Напомним, в данном тендере участвовали компании, которые поставляют масла двух производителей: ООО "Миро" (продукция ООО НПП "Агринол") и ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (продукция – ООО "КСМ-Протек").

Как писало РБК-Украина, Антимонопольный комитет признал правомерность решений "Укрзализныци" на тендере. В свою очередь, в УЗ заявили, что действия по блокировке поставили под угрозу закупку масел и выполнение железнодорожных перевозок.

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Автор: РБК-Украина