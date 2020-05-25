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АМКУ признал правомерными действия тендерного комитета УЗ при закупке масел

Новости » Общество     25.05.2020 - 15:01
АМКУ признал правомерными действия тендерного комитета УЗ при закупке масел
Фото: поезд "Укрзализныци" (РБК-Украина)

В январе предприятия, поставляющие продукцию производства ООО "КСМ Протек", обжаловали условия тендерной документации

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия тендерного комитета "Укрзализныци" при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными. Указанные закупки были осуществлены в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам.

Об этом говорится на сайте УЗ, передает РБК-Украина.

"Несмотря на постоянные обжалования "компаниями-троллями" закупок указанной продукции в АМКУ и судах, "Укрзализныця" еще в декабре прошлого года начала процедуру открытых торгов закупки масел на 2020 год. Предварительно общество провело рабочую встречу с представителями рынка, где нужно было достичь согласия относительно условий тендерной документации и требований к продукции и поставщиков", - говорится на сайте.

Сообщается, что в январе предприятия, поставляющие продукцию производства ООО "КСМ Протек", обжаловали условия тендерной документации. После того, как "Укрзализныця" внесла изменения, которые требовали участники, эти же предприятия подали повторные жалобы. Как следствие, конечная дата подачи тендерных предложений переместилась на апрель.

"Укрзализныця рассмотрела предложения участников и отклонила некоторые из них из-за нарушений условий тендерной документации. Так, в частности, участники ООО "Мироил" (предлагал продукцию производства ООО НПП "Агринол"), ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (все трое предлагали продукцию производства ООО "КСМ Протек"), не предоставили полные копии нормативно-технической документации, по которой изготавливается продукция. Впрочем, это не помешало этим участникам обжаловать решение тендерного комитета в АМКУ. При этом оспаривали как отклонение собственных предложений, так и пытались доказать, что предложения конкурентов имели "многочисленные нарушения". Однако, как показали результаты рассмотрения жалоб, АМКУ признал действия тендерного комитета полностью правомерными", - добавили в УЗ.

В пресс-службе УЗ также отмечают, что одновременно была начата и информационная кампания с целью дискредитации действий "Укрзализныци". В частности, "Укрзализныцю" обвинить в том, что к тендеру не допустили компании, которые "предлагали цены на 30% дешевле, чем конкуренты".

"Эта манипуляция рассчитана на тех, кто не понимает, как проходят тендеры в системе Prozorro. Ведь в этих тендерах цена участников не может быть известна никому вплоть до начала аукциона и по состоянию на сегодня он не проводился. А именно проведению этого аукциона и мешают многочисленные жалобы. "Укрзализныця" выступает за прозрачный и честный отбор поставщиков любой продукции и призывает не прибегать к манипуляциям. Особенно в ситуации, когда "Укрзализныци" необходимо сформировать запас смазочных материалов для восстановления пассажирского движения и бесперебойных грузоперевозок", - резюмировали в УЗ.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает, что Министерство инфраструктуры начнет план реформирования "Укрзализныци" сразу после окончания карантина.

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Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины УкрзализныцяАнтимонопольный комитет Украинытендер
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