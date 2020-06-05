Нацполіцію просять розпочати розслідування щодо мітингів під УЗ

Фото: центральний офіс "Укрзалізниці" (РБК-Україна)

Нацполіцію закликають розпочати досудове розслідування в кримінальному провадженні

Голова профспілки первинної профспілкової організації філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" звернулася в Національну поліцію із відповідною заявою і фактами протиправних дій організаторів та учасників систематичних мітингів під будівлями "Укрзалізниці" та Міністерства інфраструктури України.

Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на заяву профспілки, передає РБК-Україна.

Зокрема, у профспілці наголошують, що під "Укрзалізницею" та Мінінфраструктури щодня збираються проплачені мітинги, спрямовані проти перевізника, і закликали Нацполіцію розпочати досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Також, згідно із заявою, голова профспілкової організації припускає, що до організації цих акцій може бути причетний – Василь Дутчак, в. о. голови правління ПРаТ "Київський електровагоноремонтний завод" (ПРаТ "КЕВРЗ").

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що мітинги під УЗ, в тому числі, можуть бути пов'язані з компаніями, яких не допустили до тендеру по закупівлі масел через неповноту поданих документів.

Нагадаємо, в даному тендері брали участь компанії, які постачають масла двох виробників: ТОВ "Міро" (продукція ТОВ НВП "Агрінол") і ТОВ "Серпень Пром", ТОВ "Торум", ТОВ "КСМ-Трейд" (продукція – ТОВ "КСМ-Протек").

Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет визнав правомірність рішень "Укрзалізниці" на тендері. Своєю чергою, в УЗ заявили, що дії по блокуванню поставили під загрозу закупівлю масел і виконання залізничних перевезень.

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Автор: РБК-Україна