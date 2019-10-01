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Украина сохраняет профицит платежного баланса благодаря притоку капитала

Новости » Экономика    01.10.2019 - 13:41
Украина сохраняет профицит платежного баланса благодаря притоку капитала
Фото: гривна и доллар (пресс-служба НБУ)

Положительное сальдо сохраняется благодаря поступлениям средств из-за рубежа

В августе 2019 года поступления по финансовому счету покрыли дефицит текущего счета и в результате платежный баланс был сведен с профицитом (0,1 млрд долларов). Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка Украины (сентябрь 2019 года).

По данным НБУ, в августе отрицательное сальдо текущего счета осталось почти на уровне предыдущих месяцев (0,5 млрд долларов) из-за устойчивого дефицита торговли товарами.

В то же время, по финансовому счету сохранялся приток капитала, который уменьшился (до 0,6 млрд долларов) за счет государственного сектора. "Спрос нерезидентов на гривневые ОВГЗ в августе временно ослаб на фоне более осторожного их отношения к финансовым инструментам с развивающимися странами. Однако приток капитала обеспечивался частным сектором за счет инвестиционных и долговых привлечений реального сектора", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, по результатам января-августа дефицит текущего счета (1,8 млрд долларов) был несколько меньшим по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (2 млрд долларов) благодаря большему профициту счета первичных доходов и торговли услугами.

Украина сохраняет профицит платежного баланса благодаря притоку капитала

Напомним, Национальный банк связывает увеличение предложения валюты на межбанковском валютном рынке в 2019 году с появлением новых фундаментальных факторов. По данным НБУ, прежде всего на валютный рынок влияет устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый государственный долг. Другой новый фундаментальный фактор - это рекордный рост урожайности зерновых в Украине.

Как сообщало РБК-Украина, платежный баланс Украины в 2018 году сведен с профицитом 2,9 млрд долларов.

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