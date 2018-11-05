Профільний комітет терміново розгляне податкові пропозиції Кабміну до бюджету-2019

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Проект містить норми щодо підвищення акцизів та зниження порогу безподаткових пересилань для фізичних осіб зі 150 до 100 євро

Профільний комітет Ради зможе розглянути проект змін до Податкового кодексу України у вівторок, 6 листопада. Про це під час засідання погоджувальної ради ВР повідомила голова комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні ми неодноразово почули про необхідність розгляду бюджетоформуючого закону - проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу №9260. Щоб комітет міг його розглянути вже завтра, прошу вранці включити його в порядок денний сесії. Тільки тоді ми зможемо дати заключення комітету", - повідомила Южаніна.

Вона також наголосила, що під час засідання комітету нардепи обговорять з експертами законопроект про введення податку на виведений капітал.

"Окрім того, дуже важливо включити в порядок денний законопроект про податок на виведений капітал. Завтра відбудеться дискусія з європейськими колегами і кредиторами. Експерти зможуть надати обґрунтування про впровадження податку на виведений капітал в Україні. Я думаю, що ми опрацюємо цей законопроект у першому читанні у комітеті і зможемо його розглядати в залі", - зазначила вона.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проект закону про державний бюджет на 2019 рік у першому читанні та бюджетні висновки 18 жовтня.

Кабінет міністрів України 31 жовтня ухвалив рішення щодо продовження опрацювання бюджетних висновків Верховної ради. Одночасно уряд запропонував Раді проект змін до Податкового кодексу України. Зокрема пропонується знизити поріг безподаткових пересилань для фізичних осіб зі 150 до 100 євро. Також уряд хоче збільшити акциз на тютюнові вироби та ставки рентної плати за користування надрами.