ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Уряд запропонував знизити вартість безподаткових посилок до 100 євро

Новини » Економіка    05.11.2018 - 14:57
Ілюстративне фото (kadena.af.mil)
Ілюстративне фото (kadena.af.mil)

Норма міститься у податкових пропозиціях Кабміну до проекту бюджету

Кабінет міністрів запропонував Верховній раді знизити поріг безподаткових пересилань для фізичних осіб зі 150 до 100 євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект змін до Податкового кодексу №9260, зареєстрований у парламенті.

Згідно з проектом, пропонується оподатковувати податком на додану вартість (ПДВ) ввезення в Україну товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

"Для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Також пропонується визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з ПДВ до бюджету.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проект закону про державний бюджет на 2019 рік у першому читанні та бюджетні висновки 18 жовтня. 

Кабінет міністрів України 31 жовтня ухвалив рішення щодо продовження опрацювання бюджетних висновків Верховної ради. Одночасно уряд запропонував Раді проект змін до Податкового кодексу України.

Рада у вівторок перейменує низку населених пунктів У Кабміні закликали Раду підтримати закони реформи децентралізації
Новини України бюджетВерховна Радапосылка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся