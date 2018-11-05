Уряд запропонував знизити вартість безподаткових посилок до 100 євро

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Норма міститься у податкових пропозиціях Кабміну до проекту бюджету

Кабінет міністрів запропонував Верховній раді знизити поріг безподаткових пересилань для фізичних осіб зі 150 до 100 євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект змін до Податкового кодексу №9260, зареєстрований у парламенті.

Згідно з проектом, пропонується оподатковувати податком на додану вартість (ПДВ) ввезення в Україну товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях.

"Для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Також пропонується визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з ПДВ до бюджету.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила проект закону про державний бюджет на 2019 рік у першому читанні та бюджетні висновки 18 жовтня.

Кабінет міністрів України 31 жовтня ухвалив рішення щодо продовження опрацювання бюджетних висновків Верховної ради. Одночасно уряд запропонував Раді проект змін до Податкового кодексу України.