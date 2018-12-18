Профильные ассоциации призвали Раду определиться с будущим "зеленой" энергетики

Фото: пресс-конференция в УНИАНе

Нардепов призвали проголосовать за развитие "зеленой" энергетики

Профильные ассоциации вместе с Госэнергоэффективности, ЕБА и Офисом Национального инвестиционного совета призвали депутатов принять законопроект 8449-д, который позволит продолжить стабильное развитие рынка "зеленой" энергетики. Об этом эксперты заявили в ходе пресс-конференции 17 декабря, сообщает РБК-Украина.

По словам председателя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, руководителя сектора Энергетики BRDO Алексея Оржеля, уже в четверг станет известно, дадут ли парламентарии "зеленый свет" украинской альтернативной энергетике. В этот день планируется вынесение на голосование в первом чтении законопроекта № 8449-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

"Проект закона № 8449-д - это тот законопроект, который стал доработанным компромиссным текстом из семи предложенных законопроектов, утверждение которого все ждут в течение более полугода", - отмечает Оржель.

"Потому надеемся, что именно в этот четверг его судьба решится уже в первом чтении. И мы собрались здесь, чтобы подчеркнуть важность его принятия", - добавил он.

О необходимости скорейших изменений в законодательстве рассказал также председатель Госэнергоэффективности Украины Сергей Савчук.

"Мы представляем комплексный и доработанный законопроект, который сделает энергетику более устойчивой и дешевой. И если этот закон будет принят уже в этот четверг, то это даст возможность Украине заработать в направлении аукционов уже в первом квартале следующего года. Так, в 2019 году уже будут проводиться тестовые демонстрационные аукционы для налаживания модели работы, а с 2020 года все аукционы будут проводиться на Prozorro", - отметил председатель Госэнергоэффективности.

Также он подчеркнул, что важным является вопрос сохранения инвестиционного потенциала страны, ведь инвесторы не задержатся на непрогнозируемых рынках. По словам Савчука, если закон не будет проголосован, крупные финансовые учреждения не откроют возможности кредитования строительства объектов "зеленой" энергетики.

"Мы надеемся, что данный законопроект будет проголосован и мы собрались, чтобы публично попросить все фракции проголосовать за этот чрезвычайно важный для отрасли законопроект", - подчеркнул Савчук.

Максим Сысоев, сопредседатель комитета ЕБА по топливу и энергетике дополнил, что задержание принятия закона в первую очередь порождает неопределенность для инвесторов.

"Мы согласны с тем, что очень осторожно надо вводить аукционы. Поэтому мы тщательно подходили к этим вопросам и сосредоточились на лояльности системы ко всем участникам рынка. Например, в ней учтен опыт внедрения аукционов в европейских странах, в частности во Франции. Сейчас неопределенность продолжается более полугода, что создает проблемы для инвесторов. Через эту законодательную неопределенность инвесторы уходят в другие страны", - подытожил Сысоев.

ЕБА обращается к парламенту касательно скорейшего принятия законопроекта 8449-д. Представители Ассоциации отметили, что готовы участвовать в его дальнейшей доработке после принятия в первом чтении.

"Для нас сегодня главное - сохранить инвестиционный климат, сохранить то развитие возобновляемых источников энергии, которые за последние 2 года набрала Украина... Всех беспокоит законодательство, которое будет работать. Тот подход что в этом законопроекте, учел много рисков для того чтобы рынок заработал и климат был инвестиционно-привлекательным. Когда сегодня идет торможение принятия закона в первом чтении, это очень смущает, и я хотел бы попросить все партии, депутатов, которые могут поддержать законопроект, чтобы они поддержали. Ветроэнергетическая ассоциация сегодня полностью поддерживает переход на новую систему поддержки возобновляемых источников энергии", - отметил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

По словам Оржеля, первый шаг к изменениям - это принятие этого закона. "Предложенная дата введения аукционов - необходимый компромиссный шаг, поскольку мы опоздали в части необходимых изменений, ведь эти изменения должны были быть ранее. Однако, Украина должна оставаться страной с прогнозируемым законодательством и правилами. Я еще раз призываю народных депутатов поддержать данный законопроект", - сказал эксперт.

По результатам пресс-конференции было подписано письмо-обращение к председателю Верховной рады Андрею Парубию о поддержке законопроекта №8449-д в этот четверг в первом чтении.