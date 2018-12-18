Профільні асоціації закликали Раду визначитися з майбутнім "зеленої" енергетики

Фото: прес-конференція в УНІАНі

Нардепів закликали проголосувати за розвиток "зеленої" енергетики

Профільні асоціації разом з Держенергоефективності, ЄБА та Офісом Національної інвестиційної ради закликали депутатів прийняти законопроект 8449-д, який дозволить продовжити стабільний розвиток ринку "зеленої" енергетики. Про це експерти заявили на прес-конференції 17 грудня, повідомляє РБК-Україна.

За словами голови Української асоціації відновлюваної енергетики, керівника сектора Енергетики BRDO Олексія Оржеля, вже в четвер стане відомо, чи дадуть парламентарії "зелене світло" українській альтернативній енергетиці. У цей день планується винесення на голосування в першому читанні законопроекту № 8449-д про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

"Проект закону № 8449-д - це той законопроект, який став допрацьованим компромісним текстом з семи запропонованих законопроектів, затвердження якого всі чекають протягом понад півроку", - зазначає Оржель.

"Тому сподіваємося, що саме в цей четвер його доля вирішиться вже в першому читанні. І ми зібралися тут, щоб підкреслити важливість його прийняття", - додав він.

Про необхідність якнайшвидших змін у законодавстві також розповів голова Держенергоефективності України Сергій Савчук.

"Ми представляємо комплексний і доопрацьований законопроект, який зробить енергетику більш стійкою і дешевою. І якщо цей закон буде прийнятий вже в цей четвер, то це дасть можливість Україні заробити в напрямку аукціонів вже в першому кварталі наступного року. Так, в 2019 році вже будуть проводитися тестові демонстраційні аукціони для налагодження моделі роботи, а з 2020 року всі аукціони будуть проводитися на Prozorro", - зауважив голова Держенергоефективності.

Також він підкреслив, що важливим є питання збереження інвестиційного потенціалу країни, адже інвестори не затримаються на непрогнозованих ринках. За словами Савчука, якщо закон не буде проголосований, великі фінансові установи не відкриють можливості кредитування будівництва об'єктів "зеленої" енергетики.

"Ми сподіваємося, що даний законопроект буде проголосований і ми зібралися, щоб публічно попросити всі фракції проголосувати за цей надзвичайно важливий для галузі законопроект", - підкреслив Савчук.

Максим Сисоєв, співголова комітету ЄБА з палива та енергетики доповнив, що затримання прийняття закону в першу чергу породжує невизначеність для інвесторів.

"Ми згодні з тим, що дуже обережно треба вводити аукціони. Тому ми ретельно підходили до цих питань і зосередилися на лояльності системи до всіх учасників ринку. Наприклад, у ній врахований досвід впровадження аукціонів в європейських країнах, зокрема у Франції. Зараз невизначеність триває більше півроку, що створює проблеми для інвесторів. Через цю законодавчу невизначеність інвестори йдуть в інші країни", - підсумував Сисоєв.

ЄБА звертається до парламенту щодо якнайшвидшого прийняття законопроекту 8449-д. Представники Асоціації зазначили, що готові брати участь у його подальшій доробці після прийняття в першому читанні.

"Для нас сьогодні головне - зберегти інвестиційний клімат, зберегти розвиток відновлюваних джерел енергії, які за останні 2 роки Україна набрала... Всіх турбує законодавство, яке буде працювати. Той підхід, що в цьому законопроекті, врахував багато ризиків для того, щоб ринок запрацював і клімат був інвестиційно-привабливим. Коли сьогодні йде гальмування прийняття закону в першому читанні, це дуже бентежить, і я хотів би попросити всі партії, депутатів, які можуть підтримати законопроект, щоб вони підтримали. Вітроенергетична асоціація сьогодні повністю підтримує перехід на нову систему підтримки відновлюваних джерел енергії", - зазначив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

За словами Оржеля, перший крок до змін - це прийняття цього закону. "Запропонована дата введення аукціонів - необхідний компромісний крок, оскільки ми запізнилися у частині необхідних змін, адже ці зміни повинні були бути раніше. Однак Україна повинна залишатися країною з прогнозованим законодавством і правилами. Я ще раз закликаю народних депутатів підтримати даний законопроект", - сказав експерт.

За результатами прес-конференції було підписано лист-звернення до голови Верховної ради Андрія Парубія щодо підтримки законопроекту №8449-д в цей четвер у першому читанні.