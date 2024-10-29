Профільний комітет Ради підтримав відставку Костіна

Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку генпрокурора Андрія Костіна з посади. "За" проголосували 14 членів комітету.
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Правоохоронний комітет підтримав відставку Костіна з посади генпрокурора", - написав він.
За даними нардепа, "за проголосували 14 членів комітету.
"Сьогодні розгляд в залі. Без призначення нового", - констатував він.
Нещодавно сталося кілька корупційних скандалів, пов'язаних із рішеннями МСЕК. Зокрема, скандал із главою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою і "інвалідністю" прокурорів Хмельницької облпрокуратури. Через останній скандал повідомлялося, що генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади.
Крім того, шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур написали заяви про звільнення. Правоохоронці з'ясували, що Черкаська та Хмельницька області "лідирують" за кількістю прокурорів з інвалідністю.
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