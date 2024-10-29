Профильный комитет Рады поддержал отставку Костина

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку генпрокурора Андрея Костина с должности. "За" проголосовали 14 членов комитета.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Правоохранительный комитет поддержал отставку Костина с должности генпрокурора", - написал он.
По данным нардепа, "за" проголосовало 14 членов комитета.
"Сегодня рассмотрение в зале. Без назначения нового", - констатировал он.
Недавно произошли несколько коррупционных скандалов, связанные с решениями МСЭК. В частности, скандал с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и "инвалидностью" прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры. Из-за последнего скандала сообщалось, что генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности.
Кроме того, шесть руководителей областных и специализированных прокуратур написали заявления об увольнении. Правоохранители выяснили, что Черкасская и Хмельницкая области "лидируют" по количеству прокуроров с инвалидностью.
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