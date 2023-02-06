Профільний комітет парламенту схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки проекти схвалив проекти законів №8419/8420 про укази президента щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram .

"Це не фінальна стадія. Ще голосування у парламенті, яке відбудеться в найближчий час", - написав депутат.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Згідно з проектами від 6 лютого 8419 та 8420, воєнний стан та мобілізацію продовжать ще на 90 діб після 19 лютого.