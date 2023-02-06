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Профільний комітет парламенту схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 10:19
Профільний комітет парламенту схвалив продовження воєнного стану та мобілізації Фото: Рада схвалить продовження воєнного стану на 90 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки проекти схвалив проекти законів №8419/8420 про укази президента щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

"Це не фінальна стадія. Ще голосування у парламенті, яке відбудеться в найближчий час", - написав депутат.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Згідно з проектами від 6 лютого 8419 та 8420, воєнний стан та мобілізацію продовжать ще на 90 діб після 19 лютого.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Після цього Рада продовжувала воєнний стан.

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Верховна рада мобилизация в Украине
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