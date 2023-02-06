Профильный комитет парламента одобрил продление военного положения и мобилизации
Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проекты одобрил проекты законов №8419/8420 об указах президента о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.
"Это не финальная стадия. Еще голосование в парламенте, которое состоится в ближайшее время", - написал депутат.
Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.
Согласно проектам от 6 февраля 8419 и 8420, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней после 19 февраля.
Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продляла военное положение.
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