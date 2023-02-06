Профильный комитет парламента одобрил продление военного положения и мобилизации

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проекты одобрил проекты законов №8419/8420 об указах президента о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram .

"Это не финальная стадия. Еще голосование в парламенте, которое состоится в ближайшее время", - написал депутат.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.

Согласно проектам от 6 февраля 8419 и 8420, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней после 19 февраля.