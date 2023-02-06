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Профильный комитет парламента одобрил продление военного положения и мобилизации

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Украина, Понедельник 06 февраля 2023 10:19
Профильный комитет парламента одобрил продление военного положения и мобилизации Фото: Рада одобрит продление военного положения на 90 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проекты одобрил проекты законов №8419/8420 об указах президента о продлении сроков действия военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.

"Это не финальная стадия. Еще голосование в парламенте, которое состоится в ближайшее время", - написал депутат.

Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации.

Согласно проектам от 6 февраля 8419 и 8420, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней после 19 февраля.

Напомним, Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 после начала полномасштабного российского вторжения. После этого Рада продляла военное положение.

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