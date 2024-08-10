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Профілактика та лікування гострих кишкових інфекцій: що потрібно знати

Субота 10 серпня 2024 23:20
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Профілактика та лікування гострих кишкових інфекцій: що потрібно знати Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) - поширене захворювання, яке особливо активізується влітку і може призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя.

Кишкові інфекції передаються через заражену їжу, воду, забруднені руки та предмети побуту. Найчастіше збудники містяться у сирій їжі, немитих фруктах та овочах.

Симптоми, при яких потрібно звернутися до лікаря:

  • Сухість у роті та горлі.
  • Підвищена температура з діареєю і блювотою.
  • Болі в животі.
  • Незначне сечовипускання або його відсутність.

Профілактика ГКІ:

  • Мити руки та продукти.
  • Не споживати продукти, що зберігалися неналежним чином.
  • Мити фрукти і овочі перед приготуванням.
  • Дотримуватися термічної обробки м'яса та риби.

Ротавірусна інфекція

Ротавірус поширюється через брудні руки, забруднені водойми та поверхні. Перебуваючи на поверхнях протягом тижнів, ротавірус викликає високу температуру, блювоту і тривалу діарею.

Симптоми ротавірусної інфекції:

  • Різке підвищення температури.
  • Блювота та біль у животі.
  • Тривала діарея з водянисто-пінистими випорожненнями.
  • Може з'явитися нежить і біль у горлі.

Лікування ротавірусної інфекції включає симптоматичну терапію, підтримання водно-сольового балансу та дезінтоксикацію. Антибіотики не призначаються.

Дотримання правил гігієни і своєчасне медичне втручання допоможуть уникнути ускладнень та підтримати здоров'я.

Раніше у МОЗ розвіяли міф про те, що щеплення необхідне лише дітям.

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