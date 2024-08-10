Профілактика та лікування гострих кишкових інфекцій: що потрібно знати

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) - поширене захворювання, яке особливо активізується влітку і може призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Кишкові інфекції передаються через заражену їжу, воду, забруднені руки та предмети побуту. Найчастіше збудники містяться у сирій їжі, немитих фруктах та овочах. Симптоми, при яких потрібно звернутися до лікаря: Сухість у роті та горлі.

Підвищена температура з діареєю і блювотою.

Болі в животі.

Незначне сечовипускання або його відсутність. Профілактика ГКІ: Мити руки та продукти.

Не споживати продукти, що зберігалися неналежним чином.

Мити фрукти і овочі перед приготуванням.

Дотримуватися термічної обробки м'яса та риби. Ротавірусна інфекція Ротавірус поширюється через брудні руки, забруднені водойми та поверхні. Перебуваючи на поверхнях протягом тижнів, ротавірус викликає високу температуру, блювоту і тривалу діарею. Симптоми ротавірусної інфекції: Різке підвищення температури.

Блювота та біль у животі.

Тривала діарея з водянисто-пінистими випорожненнями.

Може з'явитися нежить і біль у горлі. Лікування ротавірусної інфекції включає симптоматичну терапію, підтримання водно-сольового балансу та дезінтоксикацію. Антибіотики не призначаються. Дотримання правил гігієни і своєчасне медичне втручання допоможуть уникнути ускладнень та підтримати здоров'я.