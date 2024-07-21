Вакцинація лише для дітей? В МОЗ розвіяли оширений міф

Існує популярна думка про те, що вакцинація необхідна лише дітям. Втім, це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"Усі ми, незалежно від віку, повинні захищати себе від інфекційних захворювань і дбати про своє здоров'я", - пише МОЗ.

Зокрема захисту потребують й дорослі. Як приклад:

ревакцинація проти правця та дифтерії потрібна кожні 10 років, починаючи з 16 років. Це критично для підтримання здоров'я та безпеки. До того ж, ця вакцинація безкоштовна – достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або терапевта.

якщо в дитинстві ви не отримали всі необхідні щеплення, розгляньте вакцинацію проти хвороб, таких як кір або гепатит В. Ці захворювання можуть бути небезпечними, тому краще вчасно зробити щеплення.

Не забувайте про захист від грипу та COVID-19. Вакцинація допоможе вам залишатися здоровими навіть під час епідемій.

"Радимо перевірити разом зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, від яких інфекцій вам потрібно оновити захист і коли це зробити", - відзначили у МОЗ.