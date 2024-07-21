Вакцинація лише для дітей? В МОЗ розвіяли оширений міф
Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Існує популярна думка про те, що вакцинація необхідна лише дітям. Втім, це не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
"Усі ми, незалежно від віку, повинні захищати себе від інфекційних захворювань і дбати про своє здоров'я", - пише МОЗ.
Зокрема захисту потребують й дорослі. Як приклад:
- ревакцинація проти правця та дифтерії потрібна кожні 10 років, починаючи з 16 років. Це критично для підтримання здоров'я та безпеки. До того ж, ця вакцинація безкоштовна – достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або терапевта.
- якщо в дитинстві ви не отримали всі необхідні щеплення, розгляньте вакцинацію проти хвороб, таких як кір або гепатит В. Ці захворювання можуть бути небезпечними, тому краще вчасно зробити щеплення.
- Не забувайте про захист від грипу та COVID-19. Вакцинація допоможе вам залишатися здоровими навіть під час епідемій.
"Радимо перевірити разом зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, від яких інфекцій вам потрібно оновити захист і коли це зробити", - відзначили у МОЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен.
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