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Вакцинація лише для дітей? В МОЗ розвіяли оширений міф

Неділя 21 липня 2024 17:10
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Вакцинація лише для дітей? В МОЗ розвіяли оширений міф Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Існує популярна думка про те, що вакцинація необхідна лише дітям. Втім, це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"Усі ми, незалежно від віку, повинні захищати себе від інфекційних захворювань і дбати про своє здоров'я", - пише МОЗ.

Зокрема захисту потребують й дорослі. Як приклад:

  • ревакцинація проти правця та дифтерії потрібна кожні 10 років, починаючи з 16 років. Це критично для підтримання здоров'я та безпеки. До того ж, ця вакцинація безкоштовна – достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або терапевта.
  • якщо в дитинстві ви не отримали всі необхідні щеплення, розгляньте вакцинацію проти хвороб, таких як кір або гепатит В. Ці захворювання можуть бути небезпечними, тому краще вчасно зробити щеплення.
  • Не забувайте про захист від грипу та COVID-19. Вакцинація допоможе вам залишатися здоровими навіть під час епідемій.

"Радимо перевірити разом зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, від яких інфекцій вам потрібно оновити захист і коли це зробити", - відзначили у МОЗ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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