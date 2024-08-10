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Профилактика и лечение острых кишечных инфекций: что нужно знать

Суббота 10 августа 2024 23:20
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Профилактика и лечение острых кишечных инфекций: что нужно знать Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Острые кишечные инфекции (ГКИ) - распространенное заболевание, которое особенно активизируется летом и может привести к серьёзным осложнениям, особенно у детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Кишечные инфекции передаются через зараженную пищу, воду, загрязненные руки и предметы быта. Чаще всего возбудители содержатся в сырой еде, немытых фруктах и овощах.

Симптомы, при которых следует обратиться к врачу:

  • Сухость во рту и в горле.
  • Повышенная температура с диареей и рвотой.
  • Боли в животе.
  • Незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Профилактика ОКИ:

  • Мыть руки и продукты.
  • Не употреблять в пищу продукты, хранившиеся ненадлежащим образом.
  • Мыть фрукты и овощи перед приготовлением.
  • Соблюдать термическую обработку мяса и рыбы.

Ротавирусная инфекция

Ротавирус распространяется через грязные руки, загрязненные водоемы и поверхности. Находясь на поверхностях в течение недель ротавирус вызывает высокую температуру, рвоту и длительную диарею.

Симптомы ротавирусной инфекции:

  • Резкое повышение температуры.
  • Рвота и боли в животе.
  • Длительная диарея с водянисто-пенистым стулом.
  • Может появиться насморк и боль в горле.

Лечение ротавирусной инфекции включает симптоматическую терапию, поддержание водно-солевого баланса и дезинтоксикацию. Антибиотики не назначаются.

Соблюдение правил гигиены, и своевременное медицинское вмешательство помогут избежать осложнений и поддержать здоровье.

Ранее в Минздраве развеяли миф о том, что прививка необходима только детям.

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