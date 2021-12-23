Профессиональная акушерско-гинекологическая помощь пациентам в медицинском центре "Клиника Мануфактура"
В июле 2020 года в многопрофильном медицинском центре «Клиника Мануфактура» открылось родильное отделение https://www.pologi-manufactura.com.ua/ , которое оказывает профессиональную акушерско-гинекологическую помощь пациентам.
Родильное отделение Клиники Мануфактура предлагает:
- полностью индивидуальный подход ведения родов с момента приезда пациентки в клинику до выписки;
- отдельный родильный зал;
- комфортные палаты для рожениц;
- обезболивание на любом этапе родов;
- палаты для семейного пребывания;
- палаты интенсивной терапии для новорожденных;
- отделение реанимации с современным оборудованием;
- индивидуальный уход за новорожденным ребенком;
- помощь маме в послеродовом периоде.
Акушеры-гинекологи с многолетним стажем работы, которые имеют опыт ведения беременности и родов у женщин с сопутствующими заболеваниями, гинекологическими и акушерскими проблемами.
Программа ведения беременности составлена в соответствии с международными протоколами при участии ведущих врачей клиники и включает все необходимые обследования и консультации врачей:
- круглосуточная медицинская помощь
- наблюдение у квалифицированного врача акушера-гинеколога
- консультации опытных специалистов
- весь спектр лабораторных обследований
- современная ультразвуковая диагностика
Желаем Вам быть здоровыми!
Адрес: Обуховское шоссе, 2, ул. Березовая, 2
Тел.: (044) 200 11 95