ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Профессиональная акушерско-гинекологическая помощь пациентам в медицинском центре "Клиника Мануфактура"

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 09:00
Профессиональная акушерско-гинекологическая помощь пациентам в медицинском центре "Клиника Мануфактура"

В июле 2020 года в многопрофильном медицинском центре «Клиника Мануфактура» открылось родильное отделение https://www.pologi-manufactura.com.ua/ , которое оказывает профессиональную акушерско-гинекологическую помощь пациентам.

Родильное отделение Клиники Мануфактура предлагает:

  • полностью индивидуальный подход ведения родов с момента приезда пациентки в клинику до выписки;
  • отдельный родильный зал;
  • комфортные палаты для рожениц;
  • обезболивание на любом этапе родов;
  • палаты для семейного пребывания;
  • палаты интенсивной терапии для новорожденных;
  • отделение реанимации с современным оборудованием;
  • индивидуальный уход за новорожденным ребенком;
  • помощь маме в послеродовом периоде.

Акушеры-гинекологи с многолетним стажем работы, которые имеют опыт ведения беременности и родов у женщин с сопутствующими заболеваниями, гинекологическими и акушерскими проблемами.

Программа ведения беременности составлена в соответствии с международными протоколами при участии ведущих врачей клиники и включает все необходимые обследования и консультации врачей:

  • круглосуточная медицинская помощь
  • наблюдение у квалифицированного врача акушера-гинеколога
  • консультации опытных специалистов
  • весь спектр лабораторных обследований
  • современная ультразвуковая диагностика

Желаем Вам быть здоровыми!

Адрес: Обуховское шоссе, 2, ул. Березовая, 2

Тел.: (044) 200 11 95

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Рост случаев. В Украине более 7 тысяч новых заражений COVID и 275 смертей за сутки
Рост случаев. В Украине более 7 тысяч новых заражений COVID и 275 смертей за сутки
DAILY
Юрий Витренко: Есть вероятность, что "Северный поток-2" не запустится вообще
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Юрий Витренко: Есть вероятность, что "Северный поток-2" не запустится вообще