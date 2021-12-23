Профессиональная акушерско-гинекологическая помощь пациентам в медицинском центре "Клиника Мануфактура"

В июле 2020 года в многопрофильном медицинском центре «Клиника Мануфактура» открылось родильное отделение https://www.pologi-manufactura.com.ua/ , которое оказывает профессиональную акушерско-гинекологическую помощь пациентам.

Родильное отделение Клиники Мануфактура предлагает:

полностью индивидуальный подход ведения родов с момента приезда пациентки в клинику до выписки;

отдельный родильный зал;

комфортные палаты для рожениц;

обезболивание на любом этапе родов;

палаты для семейного пребывания;

палаты интенсивной терапии для новорожденных;

отделение реанимации с современным оборудованием;

индивидуальный уход за новорожденным ребенком;

помощь маме в послеродовом периоде.

Акушеры-гинекологи с многолетним стажем работы, которые имеют опыт ведения беременности и родов у женщин с сопутствующими заболеваниями, гинекологическими и акушерскими проблемами.

Программа ведения беременности составлена в соответствии с международными протоколами при участии ведущих врачей клиники и включает все необходимые обследования и консультации врачей:

круглосуточная медицинская помощь

наблюдение у квалифицированного врача акушера-гинеколога

консультации опытных специалистов

весь спектр лабораторных обследований

современная ультразвуковая диагностика

Желаем Вам быть здоровыми!

Адрес: Обуховское шоссе, 2, ул. Березовая, 2

Тел.: (044) 200 11 95