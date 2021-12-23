Професійну акушерсько-гінекологічна допомога пацієнтам в медичному центрі «Клініка Мануфактура»
У липні 2020 року у багатопрофільному медичному центрі «Клініка Мануфактура» відкрилося пологове відділення https://www.pologi-manufactura.com.ua/ , яке надає професійну акушерсько-гінекологічну допомогу пацієнтам.
Пологове відділення Клініки Мануфактура пропонує:
- повністю індивідуальний підхід ведення пологів з моменту приїзду пацієнтки в клініку до виписки;
- окремий пологовий зал;
- комфортні палати для породіллі;
- знеболення на будь-якому етапі пологів;
- палати для сімейного перебування;
- палати інтенсивної терапії для новонароджених;
- відділення реанімації з новітнім обладнанням;
- індивідуальний догляд за новонародженою дитиною;
- допомога мамі в післяпологовий період.
Акушери-гінекологи з багаторічним стажем роботи, які мають досвід ведення вагітності та пологів у жінок з супутніми захворюваннями, гінекологічними та акушерськими проблемами.
Програма ведення вагітності складена відповідно до міжнародних протоколів за участі провідних лікарів клініки та включає всі необхідні обстеження і консультації лікарів:
- цілодобова медична допомога
- спостереження у кваліфікованого лікаря акушера-гінеколога
- консультації досвідчених спеціалістів
- увесь спектр лабораторних обстежень
- сучасна ультразвукова діагностика
Бажаємо Вам бути здоровими!
Адреса: Обухівське шосе, 2, вул. Березова, 2
Тел.: (044) 200 11 95