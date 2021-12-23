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Професійну акушерсько-гінекологічна допомога пацієнтам в медичному центрі «Клініка Мануфактура»

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Четвер 23 грудня 2021 09:00
Професійну акушерсько-гінекологічна допомога пацієнтам в медичному центрі «Клініка Мануфактура»

У липні 2020 року у багатопрофільному медичному центрі «Клініка Мануфактура» відкрилося пологове відділення https://www.pologi-manufactura.com.ua/ , яке надає професійну акушерсько-гінекологічну допомогу пацієнтам.

Пологове відділення Клініки Мануфактура пропонує:

  • повністю індивідуальний підхід ведення пологів з моменту приїзду пацієнтки в клініку до виписки;
  • окремий пологовий зал;
  • комфортні палати для породіллі;
  • знеболення на будь-якому етапі пологів;
  • палати для сімейного перебування;
  • палати інтенсивної терапії для новонароджених;
  • відділення реанімації з новітнім обладнанням;
  • індивідуальний догляд за новонародженою дитиною;
  • допомога мамі в післяпологовий період.

Акушери-гінекологи з багаторічним стажем роботи, які мають досвід ведення вагітності та пологів у жінок з супутніми захворюваннями, гінекологічними та акушерськими проблемами.

Програма ведення вагітності складена відповідно до міжнародних протоколів за участі провідних лікарів клініки та включає всі необхідні обстеження і консультації лікарів:

  • цілодобова медична допомога
  • спостереження у кваліфікованого лікаря акушера-гінеколога
  • консультації досвідчених спеціалістів
  • увесь спектр лабораторних обстежень
  • сучасна ультразвукова діагностика

Бажаємо Вам бути здоровими!

Адреса: Обухівське шосе, 2, вул. Березова, 2

Тел.: (044) 200 11 95

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