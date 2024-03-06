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Професорський фінт оборонця "Маямі" поховав аутсайдера першості: момент дня в НБА

Фото: Данкан Робінсон (праворуч) набрав 18 очок проти "Пістонз" (bvmsports.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Маямі Гіт" Данкан Робінсон опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець вразив епізодом у домашньому протистоянні з "Детройтом". Він отримав передачу з власної половини біля правої бокової, розумним фінтом прибрав Осара Томпсона та набрав два очки від щита.

"Гіт" здобули перемогу на рідній арені (118:110). Флоридці зрівнялися з "Філадельфією", що йде шостою у Східній конференції НБА, але поступаються їй за додатковими показниками. Натомість "Пістонз" – на передостанній сходинці.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Маямі" Джиммі Батлер. Він набрав 26 очок, зробив 6 підбирань і віддав 8 передач. Тим часом Робінсон додав у скарбничку "Гіт" ще 18 пунктів.

 

 

Хто такий Данкан Робінсон

Уродженець штату Мен, на студентському рівні виступав за "Мічиган Вулверінс". Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2018.

Після виступів у Літній лізі НБА потрапив до "Маямі". Проводить шостий сезон поспіль у лавах "Гіт". Розпочинав шлях у фарм-клубі флоридців – "Су-Фолс Скайфорс". У дебютний сезон дійшов із "Маямі" до фіналу асоціації (поразка від "Лейкерс" – 2:4). Постійно оновлює рекорди за швидкістю набору нової сотні триочкових (900 за 305 матчів).

У 2021 році Робінсон разом із другом Девісом Рідом запустив подкаст The Long Shot Pod. У відео на YouTube він у розмовному жанрі розбирає будні професіонала.

До слова, напередодні оборонець "Чикаго" Вайт очолив хіт-парад моментів зі слемданком проти "Сакраменто".

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