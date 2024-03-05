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Оборонець "Чикаго" закрутив голову ветерану "Сакраменто" та оформив данк: момент дня в НБА

Сакраменто, Вівторок 05 березня 2024 09:53
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Оборонець "Чикаго" закрутив голову ветерану "Сакраменто" та оформив данк: момент дня в НБА Фото: Кобі Вайт набрав 37 пунктів проти "Кінгз" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Чикаго Буллз" Кобі Вайт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірка "Буллз" підкорив моментом у другій чверті протистояння зі "Сакраменто". На лінії штрафних кидків він фінтами розхитав досвідченого форварда "Кінгз" Барнса та виконав двоочковий згори.

Стараннями Вайта та компанії "Чикаго" здобув виїзну перемогу (113:109). "Буллз" піднялися на 9-те місце в Східній конференції НБА. Натомість "Сакраменто" залишився на 7-й сходинці на Заході.

Сам Вайт став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 37 очок, зробив 5 підбирань і віддав 7 передачі. Тим часом українець Олексій Лень оформив 4 пункти та 4 підбирання за "Кінгз".

Хто такий Кобі Вайт

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні захищав кольори місцевих "Тар Гілз". На драфті НБА-2019 обраний "Чикаго" під 7-м номером.

Став першим задрафтованим "Буллз" проспектом зі штату з часів Майкла Джордана (1984). Проводить п'ятий сезон поспіль у складі команди. У липні торік підписав 3-річний контракт із "Чикаго" на 40 млн доларів. У складі збірної США U-18 тріумфував на ФІБА Америк-2018.

Грав у Amateur Athletic Union у команді дворазового олімпійського чемпіона Кріса Пола. Батько баскетболіста до смерті від раку в 2017-му працював на фабриці. Матір Вайта – менеджер із врегулювання збитків в одній зі страхових компаній.

До слова, раніше лідер "Голден Стейта" Каррі очолив рейтинг проданих майок баскетболістів асоціації.

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