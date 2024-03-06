Профессорский финт защитника "Майами" похоронил аутсайдера первенства: момент дня в НБА

Атакующий защитник "Майами Хит" Данкан Робинсон оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Американец поразил эпизодом в домашнем противостоянии с "Детройтом". Он получил передачу с собственной половины у правой боковой, умным финтом убрал Осара Томпсона и набрал два очка от щита.
"Хит" одержали победу на родной арене (118:110). Флоридцы сравнялись с "Филадельфией", которая идет шестой в Восточной конференции НБА, но уступают ей по дополнительным показателям. В свою очередь "Пистонс" – на предпоследней строчке.
Самым результативным на паркете стал лидер "Майами" Джимми Батлер. Он набрал 26 очков, сделал 6 подборов и отдал 8 передач. Тем временем Робинсон добавил в копилку "Хит" еще 18 пунктов.
Уроженец штата Мэн, на студенческом уровне выступал за "Мичиган Вулверинс". Не был выбран ни одной из команд на драфте НБА-2018.
После выступлений в Летней лиге НБА попал в "Майами". Проводит шестой сезон подряд в рядах "Хит". Начинал путь в фарм-клубе флоридцев – "Су-Фолс Скайфорс". В дебютный сезон дошел с "Майами" до финала ассоциации (поражение от "Лейкерс" – 2:4). Постоянно обновляет рекорды по скорости набора новой сотни трехочковых (900 за 305 матчей).
В 2021 году Робинсон вместе с другом Дэвисом Ридом запустил подкаст The Long Shot Pod. В видео на YouTube он в разговорном жанре разбирает будни профессионала.
К слову, накануне защитник "Чикаго" Уайт возглавил хит-парад моментов со слэм-данком против "Сакраменто".
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