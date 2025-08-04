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Професор з України вчив Європу ще до відкриття Америки: хто такий Юрій Дрогобич

Хто такий Юрій Дрогобич та чому ми так мало про нього знаємо (фото: drohobych.rada.gov.ua)
Автор: Анна Шиканова

Задовго до того, як Колумб вирушив до берегів Нового Світу, український інтелектуал Юрій Дрогобич вже читав лекції у Болонському університеті - одному з найпрестижніших в Європі.

Хто він був, чим прославився і чому про нього досі замало говорять, розповідає РБК-Україна.

Медик, філософ та астроном

Юрій Дрогобич (1450–1494), знаний також як Георгій з Дрогобича або Юрій Котермак, - український астроном, медик, філософ і перший вчений з України, який здобув визнання в Західній Європі.

Він народився в місті Дрогобич (сучасна Львівська область), а освіту здобував спершу в Краківському університеті, а згодом - у Болоньї, Італія.

Українець серед європейської еліти

У Болонському університеті він став не лише студентом, а й викладачем - читав лекції з філософії та астрономії. Це сталося у 1478 році - за 14 років до подорожі Христофора Колумба до Америки.

Факт викладання українцем у найстарішому університеті Європи є історичним свідченням високого рівня освіти й науки на українських землях ще у 15 столітті.

Юрій Дрогобич володів титулом доктора медицини та філософії. Він був ректором Болонського університету (що взагалі вкрай рідко траплялося із вихідцями з інших країн) і залишив по собі важливу наукову працю: трактат "Прогностична оцінка поточного 1483 року". У ній він поєднав астрономічні знання з соціальними спостереженнями, прогнозуючи політичні та природні події.

Повернення на батьківщину

У 1480-х роках Дрогобич повернувся до Кракова, де став професором і навіть очолював кафедру астрономії. Серед найвідоміших його учнів - Миколай Коперник.

Сьогодні Юрій Дрогобич - символ українського наукового поступу та інтеграції в європейський інтелектуальний простір. Його ім'я носять вулиці, школи та навіть Дрогобицький державний педагогічний університет.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Інститут історії України НАН України, Вікіпедія, Енциклопедія історії України, Сайт Дрогобицького педагогічного університету.

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