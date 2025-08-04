Профессор из Украины учил Европу еще до открытия Америки: кто такой Юрий Дрогобыч

Медик, философ и астроном

Юрий Дрогобыч (1450-1494), известный также как Георгий из Дрогобыча или Юрий Котермак, - украинский астроном, медик, философ и первый ученый из Украины, получивший признание в Западной Европе.

Он родился в городе Дрогобыч (современная Львовская область), а образование получал сначала в Краковском университете, а затем - в Болонье, Италия.

Украинец среди европейской элиты

В Болонском университете он стал не только студентом, но и преподавателем - читал лекции по философии и астрономии. Это произошло в 1478 году - за 14 лет до путешествия Христофора Колумба в Америку.

Факт преподавания украинцем в старейшем университете Европы является историческим свидетельством высокого уровня образования и науки на украинских землях еще в 15 веке.

Юрий Дрогобыч обладал титулом доктора медицины и философии. Он был ректором Болонского университета (что вообще крайне редко случалось с выходцами из других стран) и оставил после себя важный научный труд: трактат "Прогностическая оценка текущего 1483 года". В нем он соединил астрономические знания с социальными наблюдениями, прогнозируя политические и природные события.

Возвращение на родину

В 1480-х годах Дрогобыч вернулся в Краков, где стал профессором и даже возглавлял кафедру астрономии. Среди самых известных его учеников - Николай Коперник.

Сегодня Юрий Дрогобыч - символ украинского научного прогресса и интеграции в европейское интеллектуальное пространство. Его имя носят улицы, школы и даже Дрогобычский государственный педагогический университет.