Професія майбутнього: хто такі маркшейдери і чому в Україні зростає на них попит

Післявоєнна відбудова України потребує не лише інженерів і архітекторів, а й фахівців, про яких зазвичай говорять менше, - маркшейдерів. Від точності розрахунків цих спеціалістів залежить безпека кожної шахти, метрополітену, тунелю, мосту і підземного укриття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Метінвесту".

У компанії зазначають, що сьогодні попит на маркшейдерів зростає швидше, ніж на більшість цифрових професій.

Хто такі маркшейдери

Маркшейдер - це інженер-аналітик, який займається просторовими вимірами, створює 3D-моделі підземних об’єктів, контролює деформації ґрунтів і конструкцій, розраховує напрямки розробки родовищ або будівництва.

Його завдання - забезпечити точність до міліметра, адже будь-яка похибка може коштувати безпеки цілих споруд.

Де навчають цієї професії

Зараз в Україні тільки один університет готує маркшейдерів повного циклу, від бакалавра до PhD - це "Метінвест Політехніка". Програма навчання тут поєднує академічну підготовку з реальною виробничою практикою.

Студенти з першого курсу вивчають спеціальні дисципліни - геодезію, гірничу графіку, картографію, 3D-моделювання, роботу з геоінформаційними системами. У навчальному процесі використовують дрони, лазерні сканери, тахеометри, GPS-станції - обладнання, яке застосовується на сучасних гірничих і будівельних підприємствах.

До викладання залучені фахівці з міжнародним досвідом - зокрема, PhD Марина Батур, випускниця Стамбульського технічного університету, викладає англійською та ділиться практикою використання маркшейдерських технологій у Туреччині та ЄС.

"Це не просто навчання, а інвестиція в майбутнє української гірничої галузі. Студенти працюють із сучасними інструментами та отримують практичні знання, які одразу можна застосувати на виробництві", - каже вона.

Практика студентів проходить на підприємствах "Метінвесту" - у кар’єрах, шахтах і металургійних комбінатах. Там вони вчаться проводити підземні виміри, контролювати стійкість порід і координувати будівництво підземних об’єктів.

Маркшейдери потрібні не лише в гірничій галузі, а й у будівництві метро, мостів, підземних укриттів, тунелів, у логістичних і промислових проєктах. Їхні навички стають дедалі важливішими під час масштабної відбудови України.

"Попит на маркшейдерів зростає, бо досвідчених фахівців стає менше, а без них не може працювати жодне гірничо-металургійне підприємство. Після війни професія отримає нове дихання і стане ключовою для відновлення країни", - каже магістр "Метінвест Політехніки" Ігор Кириченко.

Освіта в "Метінвест Політехніка"

Як відомо, виш "Метінвест Політехніка" відкрила компанія "Метінвест". Головні напрями навчання - металургія, гірництво, енергетика, ІТ, робототехніка, екологічна інженерія.

За п’ять років навчання тут розпочали вже понад 1330 студентів, а понад 267 випускників уже працюють у промисловості. У виші викладають 140 науковців, 92% із них - кандидати чи доктори наук.

Стажування студенти вишу проходять у Болгарії, Італії, Австрії, також у "Метінвест Політехніки" заключене партнерство з Danieli, Siemens та Microsoft.