ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Профессия будущего: кто такие маркшейдеры и почему в Украине растет на них спрос

Пятница 21 ноября 2025 12:17
UA EN RU
Профессия будущего: кто такие маркшейдеры и почему в Украине растет на них спрос Фото: маркшейдеры "Метинвеста" (metinvest.media)
Автор: Юлия Бойко

Послевоенное восстановление Украины нуждается не только в инженерах и архитекторах, но и в специалистах, о которых обычно говорят меньше, - маркшейдеров. От точности расчетов этих специалистов зависит безопасность каждой шахты, метрополитена, тоннеля, моста и подземного укрытия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

В компании отмечают, что сегодня спрос на маркшейдеров растет быстрее, чем большинство цифровых профессий.

Кто такие маркшейдеры

Маркшейдер - это инженер-аналитик, занимающийся пространственными измерениями, создающий 3D-модели подземных объектов, контролирующий деформации грунтов и конструкций, рассчитывающий направления разработки месторождений или строительства.

Его задача - обеспечить точность до миллиметра, ведь любая погрешность может стоить безопасности целых сооружений.

Где обучают этой профессии

Сейчас в Украине только один университет готовит маркшейдеров полного цикла, от бакалавра до PhD - это "Метинвест Политехника". Программа обучения здесь совмещает академическую подготовку с реальной производственной практикой.

Студенты с первого курса изучают специальные дисциплины – геодезию, горную графику, картографию, 3D-моделирование, работу с геоинформационными системами. В учебном процессе используют дроны, лазерные сканеры, тахеометры, GPS-станции - оборудование, применяемое на современных горных и строительных предприятиях.

К преподаванию привлечены специалисты по международному опыту - в частности, PhD Марина Батур, выпускница Стамбульского технического университета, преподает на английском и делится практикой использования маркшейдерских технологий в Турции и ЕС.

"Это не просто обучение, а инвестиция в будущее украинской горной отрасли. Студенты работают с современными инструментами и получают практические знания, которые можно применить на производстве", - говорит она.

Практика студентов проходит на предприятиях "Метинвеста" - в карьерах, шахтах и ​​металлургических комбинатах. Там они учатся производить подземные измерения, контролировать устойчивость пород и координировать строительство подземных объектов.

Маркшейдеры нужны не только в горной отрасли, но и в строительстве метро, ​​мостов, подземных укрытий, тоннелей, логистических и промышленных проектах. Их навыки становятся все более важными во время масштабного восстановления Украины.

"Спрос на маркшейдеров растет, потому что опытных специалистов становится меньше, а без них не может работать ни одно горно-металлургическое предприятие. После войны профессия получит новое дыхание и станет ключевой для восстановления страны", - говорит магистр "Метинвест Политехники" Игорь Кириченко.

Образование в "Метинвест Политехника"

Как известно, вуз "Метинвест Политехника" открыла компания "Метинвест". Главные направления обучения - металлургия, горное дело, энергетика, ИТ, робототехника, экологическая инженерия.

За пять лет учебу здесь приступили уже более 1330 студентов, а более 267 выпускников уже работают в промышленности. В вузе преподают 140 ученых, 92% из них – кандидаты или доктора наук.

Стажировки студенты вуза проходят в Болгарии, Италии, Австрии, также у "Метинвесте Политехники" заключено партнерство с Danieli, Siemens и Microsoft.

Кроме того, "Метинвест Политехника" создает возможности для ветеранов: сейчас здесь обучаются 52 защитника Украины, в том числе сотрудники Метинвеста. Для них действует упрощенная процедура поступления, языковые курсы, менторские программы и адаптационные тренинги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Профессия Образование в Украине
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте