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Профанацію з "пунктами незламності" ніхто не пробачить. Зеленський розкритикував мерію Києва

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 22:07
Профанацію з "пунктами незламності" ніхто не пробачить. Зеленський розкритикував мерію Києва Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

"Пункти незламності" у Києві працюють недостатньо добре, мешканці столиці потребують кращого захисту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Знаю, що, на жаль, не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, розгорнуті ДСНС і на столичному вокзалі, а над іншими пунктами ще м'яко кажучи треба попрацювати", - наголосив Зеленський.

За його словами, жителі столиці потребують більшого захисту, ніж вони мають зараз, оскільки багато хто перебуває без світла по 25-30 годин і більше.

"Чекаю від мерії якісної роботи. Профанації з київськими "пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу серйозніше", - додав президент України.

Раніше ми писали, що у Києві на 25 листопада розгорнули понад 400 пунктів обігріву. На всіх локаціях є світло, також частина їх з інтернетом.

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Володимир Зеленський Київ
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