Профанацію з "пунктами незламності" ніхто не пробачить. Зеленський розкритикував мерію Києва

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Знаю, що, на жаль, не в усіх містах місцева влада попрацювала якісно, зокрема багато скарг у Києві. Фактично нормально забезпечені лише пункти, розгорнуті ДСНС і на столичному вокзалі, а над іншими пунктами ще м'яко кажучи треба попрацювати", - наголосив Зеленський.

За його словами, жителі столиці потребують більшого захисту, ніж вони мають зараз, оскільки багато хто перебуває без світла по 25-30 годин і більше.

"Чекаю від мерії якісної роботи. Профанації з київськими "пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу серйозніше", - додав президент України.