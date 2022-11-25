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Профанацию с "пунктами несокрушимости" никто не простит. Зеленский раскритиковал мэрию Киева

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 22:07
Профанацию с "пунктами несокрушимости" никто не простит. Зеленский раскритиковал мэрию Киева Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

"Пункты несокрушимости" в Киеве работают недостаточно хорошо, жители столицы нуждаются в большей защите.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно, в том числе много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще мягко говоря нужно поработать", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, жители столицы нуждаются в большей защите, чем они имеют сейчас, так как многие находятся без света по 25-30 часов и более.

"Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанации с киевскими "пунктами несокрушимости" никто никому не простит. Прошу посерьезнее", - добавил президент Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве на 25 ноября развернули более 400 пунктов обогрева. На всех локациях есть свет, также часть из них с интернетом.

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Владимир Зеленский Киев
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