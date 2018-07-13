Люди запасаются жетонами в связи с повышением цен на общественный транспорт

В киевском метро образовались очереди за жетонами в связи с повышением цен на общественный транспорт завтра, 14 июля. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Фото: очереди на станции "Вокзальная" (РБК-Украина)

Фото: очереди на станции "Контрактовая" (РБК-Украина)

В соцсетях опубликованы также фото очереди на станции метро "Голосеевская".

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве с 14 июля разовый проезд в метро подорожает до 8 гривен.

Согласно сообщению метрополитена, записанные поездки на бесконтактные карты метро или метропас остаются действительными; карты можно пополнить на любой станции, а метропас - на станции "Кловская".

В течение июля ранее приобретенные жетоны "Киевского метрополитена" можно будет обменять без доплаты.