Проєвропейські партії Польщі створили коаліцію для формування уряду

"Ми готові взяти на себе відповідальність за Польщу найближчими роками", - заявив Туск на прес-конференції.

Проєвропейський альянс охоплює весь політичний спектр: партії розходяться в думках щодо питань, від державних витрат до абортів. Але їхні лідери заявляють, що їх об'єднує бажання покращити відносини з Брюсселем та розблокувати кошти для Польщі, заморожені через суперечку про верховенство закону.

У документі сторони взяли на себе низку зобов'язань, включаючи відновлення прозорості державних фінансів та деполітизацію державних компаній.

В угоді також йдеться, що коаліція скасує рішення Конституційного трибуналу від 2020 року, яке призвело до майже повної заборони абортів.

Питання абортів є делікатним в альянсі, до якого входять як католицькі соціальні консерватори, так і ліві.

"Все не можна звести до одного знаменника", - заявив Владислав Косиняк-Камиш, лідер правоцентристської Польської селянської партії, яка брала участь у виборах у складі коаліції під назвою "Третій шлях".

"У нашій угоді ми знайшли спільний знаменник для питань, які хочемо реалізувати. Вони стосуються підтримки сімей, співробітників, підприємців, польського села, освіти, охорони здоров'я та прав жінок", - сказав він.

Розподіл постів

Згідно з угодою, Косиняк-Камиш обійматиме посаду заступника прем'єр-міністра, як і Кшиштоф Гавковський від "Нових лівих".

Роль спікера парламенту буде розділена між Шимоном Головнею з "Третього шляху" та Влодзімежем Цажасти з "Нових лівих", причому кожен із них виконуватиме цю роль протягом двох років.

Вибори в Польщі

Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня . За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За підсумками виборів опозиція отримує більшість : "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 30,70% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 14,40%, а Ліва партія – 8,6%.

ПрезидентАнджей Дуда дав правлячій націоналістичній партії "Право та справедливість" перший шанс сформувати уряд. Але Піс не має більшості, а оскільки всі інші партії виключили співпрацю з нею, її завдання здається практично нездійсненним.