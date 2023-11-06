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Дуда висунув кандидата на пост прем'єра Польщі

Варшава, Понеділок 06 листопада 2023 21:28
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Дуда висунув кандидата на пост прем'єра Польщі Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави польської держави.

За його словами, спікером Сейму на перших засіданнях після парламентських виборів він призначив Марека Савицького з Польської народної партії.

"Як "Право і справедливість", яка отримала найкращий результат на виборах, так і представники "Громадянської коаліції", яка посіла друге місце, представили своїх кандидатів на пост прем'єр-міністра і виявили бажання сформувати уряд", - уточнив Дуда.

Він розповів, що в ході консультацій обидві партії висловили упевненість, що їм вдасться зібрати коаліцію в новому Сеймі, яка потрібна для підтримки кандидата.

"Після спокійного аналізу та консультацій я вирішив доручити місію формування уряду прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому... Я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд", - додав глава держави.

Вибори у Польщі

Нагадаємо, у жовтні у Польщі відбулися парламентські вибори. В результаті голосування правляча партія "Право та Справедливість" змогла набрати 35,38% голосів. Цього не вистачило, щоб зберегти більшість місць у Сеймі.

Тепер для того, щоб представник "Права та Справедливості" Матеуш Моравецький залишився прем'єром, партії необхідно сформувати коаліцію. Одним з можливих варіантів є коаліція з "Польською народною партією".

При цьому представники "Польської народної партії" вже зголосилися сформувати коаліцію з головним конкурентом "ПіС" - "Громадянською коаліцією. У такому разі прем'єром стане Дональд Туск.

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