Саміт G20

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня. Україна не увійшла до списку запрошених на саміт країн. За словами організаторів, такий формат нібито не підходить для обговорення проблем безпеки.

Також там не буде російського диктатора Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна. Президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, скористається цим, щоб схилити більше країн на сторону Америки.

А ЄС може скористатися їхньою відсутністю, щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня через зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами.

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