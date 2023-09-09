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У проекті декларації саміту G20 немає згадок про війну в Україні, - Reuters

Фото: в проекті декларації саміту G20 немає згадок про війну в Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Учасники G20 поки не змогли вирішити розбіжності щодо формулювання пункту підсумкової декларації у питанні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Саміт G20

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня. Україна не увійшла до списку запрошених на саміт країн. За словами організаторів, такий формат нібито не підходить для обговорення проблем безпеки.

Також там не буде російського диктатора Володимира Путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна. Президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, скористається цим, щоб схилити більше країн на сторону Америки.

А ЄС може скористатися їхньою відсутністю, щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня через зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Саміт G20