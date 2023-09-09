RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В проекте декларации саммита G20 нет упоминаний о войне в Украине, - Reuters

Фото: в проекте декларации саммита G20 нет упоминаний о войне в Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Участники G20 пока не смогли разрешить разногласия по формулированию пункта итоговой декларации по вопросу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Саммит G20

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября. Украина не вошла в список приглашенных на саммит стран. По словам организаторов, такой формат вроде бы не подходит для обсуждения проблем безопасности.

Также там не будет российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Президент США Джо Байден, по данным СМИ, воспользуется этим, чтобы склонить больше стран на сторону Америки.

А ЕС может воспользоваться их отсутствием, чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга из-за встреч на высоком уровне с африканскими лидерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит G20