В проекте декларации саммита G20 нет упоминаний о войне в Украине, - Reuters

Саммит G20

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября. Украина не вошла в список приглашенных на саммит стран. По словам организаторов, такой формат вроде бы не подходит для обсуждения проблем безопасности.

Также там не будет российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Президент США Джо Байден, по данным СМИ, воспользуется этим, чтобы склонить больше стран на сторону Америки.

А ЕС может воспользоваться их отсутствием, чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга из-за встреч на высоком уровне с африканскими лидерами.

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