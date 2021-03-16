Проект закона о запрете импорта тока из России и Беларуси передан на рассмотрение парламента

Комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг направил проект закона о запрете импорта на рассмотрение в сессионном зале.

Об этом говорится на сайте парламента.

Также 11 марта на сайте Верховной рады появился проект постановления о принятии законопроекта о запрете на импорт электроэнергии из России и Беларуси в первом чтении.

Законопроект зарегистрирован в декабре 2020 года депутатом Алексеем Кучеренко ("Батькивщина"). 27 января 2021 года он успешно прошел комитет по вопросам энергетики, и 3 марта - комитет по вопросам бюджета.

Проект закона предусматривает в полномочиях энергетического регулятора НКРЭКУ ограничить доступ к межгосударственным сечениям линий электропередачи с Россией и Беларусью, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.

