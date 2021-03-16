Проект закону про заборону імпорту струму з Росії та Білорусі передано на розгляд парламенту

Комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг направив проект закону про заборону імпорту на розгляд в сесійній залі.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Також 11 березня на сайті Верховної ради з'явився проект постанови про прийняття законопроекту про заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в першому читанні.

Законопроект зареєстровано у грудні 2020 року депутатом Олексієм Кучеренком ("Батьківщина"). 27 січня 2021 року він успішно пройшов комітет з питань енергетики, а 3 березня - комітет з питань бюджету.

Проект закону передбачає у повноваженнях енергетичного регулятора НКРЕКП обмежити доступ до міждержавних перетинів ліній електропередачі з Росією і Білоруссю, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС.