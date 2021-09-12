Проект закона об олигархах нарушает базовые права человека, - Денисова

Проект закона об олигархах предусматривает превышение конституционных полномочий президента и СНБО и нарушение базовых прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

"Проблема этого закона? Первое, есть безусловно преувеличение полномочий СНБО и президента. Однако, нам не нужно забывать о правах человека. В связи с этим законопроектом человек, когда будет приниматься решение об ограничении ее в правах, не имеет никакой возможности себя защитить, предоставить устные или письменные возражения", - заявила Людмила Денисова.

Как известно, ранее Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

Позже Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение поприветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.