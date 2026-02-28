Проєкт виходить на новий рівень: Україна та Нідерланди масштабують "Лінію дронів"

За словами Федорова, наразі українська "Лінія дронів" - це понад 1000 екіпажів. В січні та лютому 2026 року на їхньому рахунку кожен третій знищений російський військовослужбовець.

Україна буде розвивати БПЛА-складову в корпусах. Вже зараз почалося створення дронових полків, скоро вони будуть в усіх підрозділах корпусного рівня як мінімум.

"У січні втрати росії перевищили кількість уже мобілізованих - на окремих ділянках ворог втрачав до 170 військових на кожен кілометр просування. 50 000 втрат ворога щомісяця - це частина нашого плану війни", - додав міністр.

Федоров також зазначив, що обговорили чотири інших важливих питання - підтримку програми F-16 Нідерландами, протидію російському "тіньовому флоту", питання РЛС та постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

"Дякую Нідерландам за лідерство та системну підтримку, зокрема за рішення передати ракети PAC-3 й фінансування програми PURL. Ми також готові надавати партнерам доступ до українських оборонних інновацій. Працюємо над створенням постійного механізму обміну даними та технологіями", - резюмував міністр.