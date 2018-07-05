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Проект "Стіна": САП завершила досудове розслідування щодо 8 підозрюваних

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 15:41
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Посадових осіб ДПСУ та представників бізнесу підозрюють у заволодінні коштами, виділеними з держбюджету

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 4 липня 2018 року повідомили про завершення досудового розслідування, яке проводилося детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), 8 підозрюваним у заволодінні коштами, виділеними з державного бюджету на облаштування російсько-українського державного кордону та територій, прилеглих до зони бойових дій (проект "Стіна") Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що цим особам та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення. Після завершення цього процесу детективи НАБУ складуть обвинувальний акт, а прокурори САП спрямують його в суд.

Як відомо, посадових осіб Державної прикордонної служби України та представників бізнесу підозрюють у корупційних зловживаннях, в результаті яких інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16,68 млн гривень.

Так, детективи НАБУ і прокурори САП інкримінують скоєння кримінальних злочинів:

  • начальникові управління капітального будівництва ДПСУ - ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.210 ("Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням") Кримінального кодексу України;
  • колишньому начальнику Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення"), ч. ст 2.210 КК України;
  • старшому офіцеру Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України;
  • директору ТОВ АЗУ - ч. 5 ст. 191 КК України;
  • колишньому директору ДП "Чернігівський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України;
  • директору та засновнику ТОВ "Будцентр "Витязь"- ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України;
  • першому посереднику - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
  • другому посереднику - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 ("Фіктивне підприємництво") КК України.

Встановлено, що розкрадання коштів відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт. Також в документах вказувалися роботи, які взагалі не виконувалися.

Досудове розслідування за наведеними фактами розтрати коштів державного бюджету здійснюється з березня 2016 року.

Нагадаємо, у вересні 2017 года Військова прокуратура передала до Оболонського районного суду Києва обвинувальний акт щодо чиновників Державної прикордонної служби України у справі "Стіни".

 

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Теги публікації: НАБУ, САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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